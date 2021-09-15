Рассказов: к сожалению, футбол состоит из ошибок. Сегодняшняя ошибка решила исход матча

Защитник московского «Спартака» Николай Рассказов прокомментировал поражение в матче с «Легией».

«В эпизоде с голом «Легии» я сыграл невнимательно: думал, мяч уходит. Да, это моя ошибка. Мне очень жаль. К сожалению, футбол состоит из ошибок. Сегодняшняя ошибка решила исход матча», — передаёт слова Рассказова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Напомним, сегодня московская команда в рамках группового этапа Лиги Европы проиграла варшавской «Легии» со счётом 0:1. На 91-й минуте футболист «Легии» Эрнест Мучи на фланге убежал от Николая Рассказова и прострелил на дальнюю штангу, а Лирим Кастрати поразил пустой угол ворот.