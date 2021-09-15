Лионель Месси впервые выйдет в стартовом составе «ПСЖ» в матче с «Брюгге»

Аргентинский нападающий Лионель Месси впервые выйдет на поле в стартовом составе «ПСЖ». Сегодня, 15 сентября, подопечные Маурисио Почеттино сыграют с бельгийским «Брюгге» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча начнётся в 22:00 мск. Также с первых минут выйдут на поле Неймар и Килиан Мбаппе.

ПСЖ попал в группу А, где выступают также «Манчестер Сити» и «Лейпциг». Они тоже сыграют сегодня, в 22:00 мск.

Состав «ПСЖ» на матч с «Брюгге»: Кейлор Навас, Абду Диалло, Маркиньос, Преснел Кимпембе, Ашраф Хакими, Андер Эррера, Леандро Паредес, Жоржиньо Вейналдум, Неймар, Килиан Мбаппе, Лионель Месси.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал лондонский «Челси», обыгравший в финале «Манчестер Сити».