Лионель Месси впервые выйдет в стартовом составе «ПСЖ» в матче с «Брюгге»
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Аргентинский нападающий Лионель Месси впервые выйдет на поле в стартовом составе «ПСЖ». Сегодня, 15 сентября, подопечные Маурисио Почеттино сыграют с бельгийским «Брюгге» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча начнётся в 22:00 мск. Также с первых минут выйдут на поле Неймар и Килиан Мбаппе.
ПСЖ попал в группу А, где выступают также «Манчестер Сити» и «Лейпциг». Они тоже сыграют сегодня, в 22:00 мск.
Состав «ПСЖ» на матч с «Брюгге»: Кейлор Навас, Абду Диалло, Маркиньос, Преснел Кимпембе, Ашраф Хакими, Андер Эррера, Леандро Паредес, Жоржиньо Вейналдум, Неймар, Килиан Мбаппе, Лионель Месси.
Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал лондонский «Челси», обыгравший в финале «Манчестер Сити».
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