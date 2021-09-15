Губерниев: Витория — хвастун, который не понимает, что делает

Российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался о поражении «Спартака» в матче 1-го тура Лиги Европы с «Легией». Встреча команд завершилась со счётом 0:1.

«Тренер просто не видит игроков. Меняет сильных, выпускает слабых. Рассказов, который похож на участника заплыва с участием слабых спортсменов. Витория хвастун, который не понимает, что делает. Он проиграл матч. Поляки это увидели, после чего перевернули игру.

Федуну стоит продать клуб? Может, его вообще государству передать? Всё-таки это главный российский клуб. Назначить внешнее управление. Даже не знаю, кто здесь справится», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В нынешнем сезоне чемпионата Польши «Легия» занимает 16-е место. Команда набрала шесть очков в пяти играх первенства.



Напомним, в группу C Лиги Европы, помимо «Спартака» и «Легии», попали «Наполи» и «Лестер».