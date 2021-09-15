«Ливерпуль» — «Милан»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

Сегодня, 15 сентября, состоится матч 1-го тура группы B Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Милан». Встреча будет проходить на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало — в 22:00 мск.

Тренерские штабы команд назвали стартовые составы.

«Ливерпуль»: Бекер, Робертсон, Гомес, Матип, Александер-Арнольд, Хендерсон, Фабиньо, Кейта, Салах, Жота, Ориги.

«Милан»: Меньян, Томори, Кьер, Калабрия, Эрнандес, Беннасер, Кессье, Салемакерс, Ребич, Леау, Диас.

Лидер «Милана» Златан Ибрагимович не попал в заявку на матч, он залечивает травму ахилла.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию матча «Ливерпуль» — «Милан».

Помимо «Ливерпуля» и «Милана» в группе B также выступают португальский «Порту» и испанский «Атлетико».