«Ливерпуль» — «Милан»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов
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Сегодня, 15 сентября, состоится матч 1-го тура группы B Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Милан». Встреча будет проходить на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало — в 22:00 мск.
Тренерские штабы команд назвали стартовые составы.
«Ливерпуль»: Бекер, Робертсон, Гомес, Матип, Александер-Арнольд, Хендерсон, Фабиньо, Кейта, Салах, Жота, Ориги.
«Милан»: Меньян, Томори, Кьер, Калабрия, Эрнандес, Беннасер, Кессье, Салемакерс, Ребич, Леау, Диас.
Лидер «Милана» Златан Ибрагимович не попал в заявку на матч, он залечивает травму ахилла.
«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию матча «Ливерпуль» — «Милан».
Помимо «Ливерпуля» и «Милана» в группе B также выступают португальский «Порту» и испанский «Атлетико».
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