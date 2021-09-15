Гол Холанда помог «Боруссии» обыграть «Бешикташ» в Лиге чемпионов
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В Стамбуле на стадионе «Водафон Парк» завершился матч 1-го тура Лиги чемпионов в группе C. Турецкий «Бешикташ» принимал дортмундскую «Боруссию» (Германия). Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
На 20-й минуте «Боруссия» вышла вперёд, отличился Джуд Беллингем. В концовке первого тайма, уже в компенсированное время, Эрлинг Холанд удвоил преимущество гостей. Во втором тайме «Бешикташ» сумел отыграть один мяч — Франсиско Монтеро отличился в добавленное время. Но уйти от поражения хозяева не смогли.
Помимо «Бешикташа» и «Боруссии», в группу C попали «Аякс» (Нидерланды) и «Спортинг» (Португалия). Во втором туре «Боруссия» будет принимать «Спортинг», а «Бешикташ» сыграет в гостях с «Аяксом».
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