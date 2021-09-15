Лингард прокомментировал свою ошибку, которая привела к голу в матче с «Янг Бойз»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард прокомментировал свою ужасную ошибку, которая привела к поражению команды в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов со швейцарским «Янг Бойз».
«Вчерашний вечер причиняет боль. Надеюсь, что вы понимаете, какое значение для меня имеет каждый матч в футболке «Манчестер Юнайтед». Я всегда выхожу на поле, чтобы помочь команде и порадовать болельщиков.
Я расстроен тем, какую роль сыграл во вчерашнем поражении от «Янг Бойз». Ошибки в футболе случаются, но мы встанем и будем двигаться дальше», – написал Лингард в своём «твиттере» футболист.
Напомним, «Красные дьяволы» пропустили решающий гол на 95-й минуте после того, как Джесси решил сделать пас назад. Мяч перехватил Теозон-Жордан Сибачо и принёс «Янг Бойз» победу.
- 15 сентября 2021
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