Самуэль Жиго: свист с трибун? Я на месте фанатов делал бы то же самое

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго высказался о поражении своей команды в матче 1-го тура Лиги Европы с «Легией». Встреча закончилась со счётом 0:1.

«Это была сложная игра. Они забили на последней минуте. Мы создали несколько хороших моментов, но не смогли реализовать. У «Легии» их было не так много, но они забили.

Теперь нам надо идти шаг за шагом. Следующая игра с ЦСКА, это дерби. Мы знаем всю важность этой игры. Мы приложим максимум усилий для того, чтобы добиться победы.

Возможно, мы заслуживали сегодня победу больше, но это футбол. В дерби нам обязательно надо побеждать. Мы команда, мы все вместе.

Свист с трибун? Это нормально. Я бы на месте фанатов делал бы то же самое. Мы — «Спартак», должны быть всегда на вершине. Сейчас это не так. Надо тренироваться усерднее и отвечать на поле», — передаёт слова Жиго корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.