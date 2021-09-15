Гол Кастрати и удар Жиго в перекладину — в видеообзоре матча «Спартак» — «Легия»

15 сентября «Спартак» провёл матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы. Москвичи принимали польский клуб «Легия», встреча закончилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч был забит уже на 91-й минуте матча. Ранее «Спартак» упустил шанс выйти вперёд, удар Самуэля Жиго на себя приняла перекладина.
В первом тайме полузащитник хозяев Роман Зобнин был заменён после получения травмы. Вместо него на поле вышел голландец Йоррит Хендрикс.
На 91-й минуте футболист «Легии» Эрнест Мучи на фланге убежал от Николая Рассказова и прострелил на дальнюю штангу, а Лирим Кастрати поразил пустой угол ворот.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Ролик можно посмотреть на YouTube-канале «Матч ТВ».
- 15 сентября 2021
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