Президент «Атлетико» попросил не освистывать Гризманна

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо перед матчем с португальским «Порту» в рамках группового этапа Лиги чемпионов попросил болельщиков клуба не освистывать Антуана Гризманна.

«Надеюсь, его встретят со всеми почестями. Он отличный игрок, который хочет добиться успеха в «Атлетико». Думаю, что когда Антуан выйдет, он вызовет овации», – приводит слова президента мадридского клуба испанская газета Mundo Deportivo.

Гризманн защищал цвета «Барселоны» с 2019 года, а до этого играл именно за «Атлетико». В составе «матрасников» он выступал с 2014 года. В минувшем сезоне 30-летний француз принял участие в 51 встрече во всех турнирах, отметившись 20 забитыми мячами и 13 результативными передачами.