Президент «Атлетико» попросил не освистывать Гризманна
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Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо перед матчем с португальским «Порту» в рамках группового этапа Лиги чемпионов попросил болельщиков клуба не освистывать Антуана Гризманна.
«Надеюсь, его встретят со всеми почестями. Он отличный игрок, который хочет добиться успеха в «Атлетико». Думаю, что когда Антуан выйдет, он вызовет овации», – приводит слова президента мадридского клуба испанская газета Mundo Deportivo.
Гризманн защищал цвета «Барселоны» с 2019 года, а до этого играл именно за «Атлетико». В составе «матрасников» он выступал с 2014 года. В минувшем сезоне 30-летний француз принял участие в 51 встрече во всех турнирах, отметившись 20 забитыми мячами и 13 результативными передачами.
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