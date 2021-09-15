«Ливерпуль» — «Милан»: гости забили два мяча за две минуты

В эти минуты в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» проходит матч 1-го тура Лиги чемпионов. «Ливерпуль» принимает «Милан».
Уже на 9-й минуте Трент Александер-Арнольд вывел хозяев вперёд. Защитник промчал в штрафную и пробил, а мяч, срикошетив от защитника «Милана», влетел в ворота. В результате автогол был записан на Фикайо Томори.
Вскоре после этого в ворота «Милана» ещё и назначили пенальти, но Мохамед Салах не смог реализовать его.
«Милан» отыгрался на 42-й минуте — Анте Ребич классным ударом отправил мяч в цель. А уже через минуту в результате многоходовки Браим Диас с близкого расстояния добил мяч в ворота.
«Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию матча «Ливерпуль» — «Милан».
Помимо «Ливерпуля» и «Милана» в группе B также выступают португальский «Порту» и испанский «Атлетико».
- 15 сентября 2021
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