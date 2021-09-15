«Аякс» крупно обыграл «Спортинг» в Лиге чемпионов благодаря покеру Себастьена Аллера

«Аякс» одержал крупную победу над «Спортингом» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу подопечных Эрика тен Хага. Матч прошёл на домашней арене «Спортинга» — стадионе Жозе Алваладе. Главным арбитром противостояния стал испанец Хосе Санчес Мартинес.

Покер в дебютном для себя матче Лиги чемпионов оформил форвард «Аякса» Себастьен Аллер, он забил на 2-й, 9-й, 51-й и 63-й минутах. Также в составе «Аякса» отличился нападающий Стивен Бергёйс (39). Хозяева сумели реализовать лишь один момент – на 33-1 минуте с передачи Матеуса Нунеса гол забил Паулиньо.