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«Аякс» крупно обыграл «Спортинг» в Лиге чемпионов благодаря покеру Себастьена Аллера

«Аякс» крупно обыграл «Спортинг» в Лиге чемпионов благодаря покеру Себастьена Аллера
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«Аякс» одержал крупную победу над «Спортингом» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу подопечных Эрика тен Хага. Матч прошёл на домашней арене «Спортинга» — стадионе Жозе Алваладе. Главным арбитром противостояния стал испанец Хосе Санчес Мартинес.

Покер в дебютном для себя матче Лиги чемпионов оформил форвард «Аякса» Себастьен Аллер, он забил на 2-й, 9-й, 51-й и 63-й минутах. Также в составе «Аякса» отличился нападающий Стивен Бергёйс (39). Хозяева сумели реализовать лишь один момент – на 33-1 минуте с передачи Матеуса Нунеса гол забил Паулиньо.

Лига чемпионов. Группа C. 1-й тур
15 сентября 2021, среда. 22:00 МСК
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Окончен
1 : 5
Аякс
Амстердам, Нидерланды
0:1 Аллер – 2'   0:2 Аллер – 9'   1:2 Паулинью – 33'   1:3 Бергёйс – 39'   1:4 Аллер – 51'   1:5 Аллер – 63'
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