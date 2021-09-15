«Аякс» крупно обыграл «Спортинг» в Лиге чемпионов благодаря покеру Себастьена Аллера
Поделиться
«Аякс» одержал крупную победу над «Спортингом» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу подопечных Эрика тен Хага. Матч прошёл на домашней арене «Спортинга» — стадионе Жозе Алваладе. Главным арбитром противостояния стал испанец Хосе Санчес Мартинес.
Покер в дебютном для себя матче Лиги чемпионов оформил форвард «Аякса» Себастьен Аллер, он забил на 2-й, 9-й, 51-й и 63-й минутах. Также в составе «Аякса» отличился нападающий Стивен Бергёйс (39). Хозяева сумели реализовать лишь один момент – на 33-1 минуте с передачи Матеуса Нунеса гол забил Паулиньо.
Комментарии
- 15 сентября 2021
-
23:55
-
23:53
-
23:52
-
23:52
-
23:51
-
23:50
-
23:35
-
23:32
-
23:26
-
23:09
-
22:48
-
22:44
-
22:36
-
22:35
-
22:15
-
22:12
-
22:04
-
21:54
-
21:48
-
21:45
-
21:36
-
21:31
-
21:20
-
21:17
-
21:12
-
21:09
-
21:03
-
20:58
-
20:57
-
20:50
-
20:48
-
20:45
-
20:43
-
20:36
-
20:35
Партнерский контент