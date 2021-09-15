«Реал» на 90-й минуте вырвал победу у «Интера»
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Сегодня, 15 августа, состоялась игра группового этапа Лиги чемпионов между миланским «Интером» и мадридским «Реалом». Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро». Матч начался в 22:00 мск. Главным арбитром встречи был немец Даниэль Зиберт. Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу гостей.
На 90-й минуте прошёл заброс в штрафную «Интера», полузащитник испанской команды француз Эдуардо Камавинга изящно перевёл мяч на бразильца Родриго, который с лёта пробил точно в цель, и мяч затрепыхался в сетке ворот миланского клуба.
Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал лондонский «Челси». До этого турнир выигрывали «Бавария» и «Ливерпуль».
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.
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