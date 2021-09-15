Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» на 90-й минуте вырвал победу у «Интера»

«Реал» на 90-й минуте вырвал победу у «Интера»
Комментарии

Сегодня, 15 августа, состоялась игра группового этапа Лиги чемпионов между миланским «Интером» и мадридским «Реалом». Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро». Матч начался в 22:00 мск. Главным арбитром встречи был немец Даниэль Зиберт. Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу гостей.

На 90-й минуте прошёл заброс в штрафную «Интера», полузащитник испанской команды француз Эдуардо Камавинга изящно перевёл мяч на бразильца Родриго, который с лёта пробил точно в цель, и мяч затрепыхался в сетке ворот миланского клуба.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал лондонский «Челси». До этого турнир выигрывали «Бавария» и «Ливерпуль».

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов. Группа D. 1-й тур
15 сентября 2021, среда. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Родриго – 89'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021