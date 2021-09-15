Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Сити» обыграл «РБ Лейпциг». Команды забили 9 голов

«Манчестер Сити» обыграл «РБ Лейпциг». Команды забили 9 голов
Комментарии

Сегодня, 15 августа, состоялась игра группового этапа Лиги чемпионов между английским «Манчестер Сити» и немецким «РБ Лейпциг». Встреча прошла на стадионе «Этихал». Матч начался в 22:00 мск. Главным арбитром встречи был голландец Сердар Гёзюбююк. Противостояние закончилось со счётом 6:3 в пользу хозяев поля.

На 10-й минуте «горожане» вышли вперёд. После навеса Джека Грилиша защитник Натан Аке вколотил мяч в ворота головой. Голкипер коснулся мяча, но свою команду не спас. Через 20 минут хозяева укрепили своё преимущество. Кевин Де Брёйне навесил с фланга в штрафную. Мукиэле его замкнул, забив в свои ворота.

В конце первого тайма немецкая команда сократила отставание в счёте. Затяжная атака гостей завершилась навесом на дальнюю штангу, где был Мукиэле. Он скинул на Кристофера Нкунку, который головой сократил разрыв в счёте с близкого расстояния. Однако уже через 3 минуты в ворота «РБ» был назначен пенальти, который реализовал Рияд Марез.

В начале второго тайма Кристофер Нкунку после флангового навеса Даниэль Ольмо головой расстрелял Эдерсона с линии вратарской. Ответ не заставил долго себя ждать. Грилиш сместился с фланга, вошёл в штрафную, обыграв Адамса, и пробил в сторону дальней штанги. Вратарь был бессилен.

На 73-й минуте Нкунку вошёл в штрафную и с угла вратарской пробил под дальнюю штангу, а мяч оказался в сетке ворот.

Уже через минуту Канселу из-за пределов штрафной пробил в сторону дальней штанги, шикарный удар. За 5 минут до конца основного времени Жезус поймал отскок на углу вратарской и ногой вколотил мяч под перекладину.
Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал лондонский «Челси». До этого турнир выигрывали «Бавария» и «Ливерпуль».

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов. Группа A. 1-й тур
15 сентября 2021, среда. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
6 : 3
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
1:0 Аке – 16'   2:0 Мукиэле – 28' (автогол)   2:1 Нкунку – 42'   3:1 Марез – 45+2' (пен)   3:2 Нкунку – 51'   4:2 Грилиш – 56'   4:3 Нкунку – 73'   5:3 Канселу – 75'   6:3 Жезус – 85'
Удаления: нет / Анхелиньо – 79'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021