«Манчестер Сити» обыграл «РБ Лейпциг». Команды забили 9 голов

Сегодня, 15 августа, состоялась игра группового этапа Лиги чемпионов между английским «Манчестер Сити» и немецким «РБ Лейпциг». Встреча прошла на стадионе «Этихал». Матч начался в 22:00 мск. Главным арбитром встречи был голландец Сердар Гёзюбююк. Противостояние закончилось со счётом 6:3 в пользу хозяев поля.



На 10-й минуте «горожане» вышли вперёд. После навеса Джека Грилиша защитник Натан Аке вколотил мяч в ворота головой. Голкипер коснулся мяча, но свою команду не спас. Через 20 минут хозяева укрепили своё преимущество. Кевин Де Брёйне навесил с фланга в штрафную. Мукиэле его замкнул, забив в свои ворота.



В конце первого тайма немецкая команда сократила отставание в счёте. Затяжная атака гостей завершилась навесом на дальнюю штангу, где был Мукиэле. Он скинул на Кристофера Нкунку, который головой сократил разрыв в счёте с близкого расстояния. Однако уже через 3 минуты в ворота «РБ» был назначен пенальти, который реализовал Рияд Марез.



В начале второго тайма Кристофер Нкунку после флангового навеса Даниэль Ольмо головой расстрелял Эдерсона с линии вратарской. Ответ не заставил долго себя ждать. Грилиш сместился с фланга, вошёл в штрафную, обыграв Адамса, и пробил в сторону дальней штанги. Вратарь был бессилен.



На 73-й минуте Нкунку вошёл в штрафную и с угла вратарской пробил под дальнюю штангу, а мяч оказался в сетке ворот.



Уже через минуту Канселу из-за пределов штрафной пробил в сторону дальней штанги, шикарный удар. За 5 минут до конца основного времени Жезус поймал отскок на углу вратарской и ногой вколотил мяч под перекладину.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал лондонский «Челси». До этого турнир выигрывали «Бавария» и «Ливерпуль».



«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.