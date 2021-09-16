Аллер стал вторым в истории игроком, который оформил покер в дебютном матче Лиги чемпионов

Форвард «Аякса» Себастьян Аллер в матче 1-го тура группы C Лиги чемпионов со «Спортингом» (5:1) оформил покер. Этот матч стал для него дебютным в Лиге чемпионов.
Аллер — второй игрок в истории, который отметился покером в дебютной встрече в Лиге чемпионов. Ранее это удавалось лишь бывшему форварду «Милана» Марко ван Бастену. Он забил четыре мяча в одном матче в 1992 году в матче с «Гётеборгом».
Аллер перебрался в «Аякс» из «Вест Хэма» в январе 2021 года. Амстердамцы заплатили за него € 22,5 млн, что стало рекордным трансфером для клуба.
Помимо «Аякса» и «Спортинга», в группу C попали дортмундская «Боруссия» (Германия) и «Бешикташ» (Турция), матч которых в Стамбуле завершился победой «Боруссии» со счётом 2:1. Во втором туре «Боруссия» будет принимать «Спортинг», а «Бешикташ» сыграет в гостях с «Аяксом».
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