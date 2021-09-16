Тренер «Легии» откупорил три бутылки пива на пресс-конференции после матча со «Спартаком»

Главный тренер «Легии» Чеслав Михневич не стал откладывать празднование победы в матче 1-го тура Лиги Европы со «Спартаком» (1:0). Уже на пресс-конференции Михневич открыл три бутылки пива. Одну он оставил себе, вторую передал переводчице, а третью — игроку, который пришёл вместе с ним на пресс-конференцию.

Запись можно посмотреть в «твиттере» «Легии». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Действия Михневича вызвали бурную реакцию в социальных сетях. Пользователи вспомнили, как капитан сборной Португалии Криштиану Роналду на пресс-конференции на Евро-2020 отодвигал в сторону бутылки с газировкой.

Единственный мяч был забит на 91-й минуте матча. Ранее «Спартак» упустил шанс выйти вперёд — удар Самуэля Жиго приняла на себя перекладина.

В первом тайме полузащитник хозяев Роман Зобнин был заменён после получения травмы. Вместо него на поле вышел голландец Йоррит Хендрикс.

На 91-й минуте футболист «Легии» Эрнест Мучи на фланге убежал от Николая Рассказова и прострелил на дальнюю штангу, а Лирим Кастрати поразил пустой угол ворот.