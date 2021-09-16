Тренер «Легии» откупорил три бутылки пива на пресс-конференции после матча со «Спартаком»

Главный тренер «Легии» Чеслав Михневич не стал откладывать празднование победы в матче 1-го тура Лиги Европы со «Спартаком» (1:0). Уже на пресс-конференции Михневич открыл три бутылки пива. Одну он оставил себе, вторую передал переводчице, а третью — игроку, который пришёл вместе с ним на пресс-конференцию.
Запись можно посмотреть в «твиттере» «Легии». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».
Действия Михневича вызвали бурную реакцию в социальных сетях. Пользователи вспомнили, как капитан сборной Португалии Криштиану Роналду на пресс-конференции на Евро-2020 отодвигал в сторону бутылки с газировкой.
Единственный мяч был забит на 91-й минуте матча. Ранее «Спартак» упустил шанс выйти вперёд — удар Самуэля Жиго приняла на себя перекладина.
В первом тайме полузащитник хозяев Роман Зобнин был заменён после получения травмы. Вместо него на поле вышел голландец Йоррит Хендрикс.
На 91-й минуте футболист «Легии» Эрнест Мучи на фланге убежал от Николая Рассказова и прострелил на дальнюю штангу, а Лирим Кастрати поразил пустой угол ворот.
- 16 сентября 2021
-
01:23
-
00:52
-
00:51
-
00:21
-
00:03
- 15 сентября 2021
-
23:55
-
23:53
-
23:52
-
23:52
-
23:51
-
23:50
-
23:35
-
23:32
-
23:26
-
23:09
-
22:48
-
22:44
-
22:36
-
22:35
-
22:15
-
22:12
-
22:04
-
21:54
-
21:48
-
21:45
-
21:36
-
21:31
-
21:20
-
21:17
-
21:12
-
21:09
-
21:03
-
20:58
-
20:57
-
20:50