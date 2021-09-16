«Через 10 лет Ориги будут называть легендой «Ливерпуля». Клопп – о матче ЛЧ с «Миланом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвёл итоги домашнего матча 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 с «Миланом» (3:2).

«Да, конечно, почти на 100 % оказалось той, какую я и ожидал, это была блестящая встреча, очень захватывающая и интересная. При этом, была ситуация, когда на 10-15 минут мы упустили нити игры, не были достаточно компактными, слишком увлеклись собственной игрой, а затем начали всё усложнять – это то, чего футболисты «Ливерпуля» не должны делать ни в коем случае. Во многих других случаях два забитых мяча соперника могли бы решить исход матча, но не в этой игре.

Конечно, забавно, что «Милан» попал в нашу группу из 4-й корзины, но это лишь отражает уровень соперников в нашей группе, а не силу клуба. Здорово, что сегодня мы взяли три очка, так как в будущем каждый балл в этом квартете будет решать многое.

Что сделал Ориги, чтобы начать игру в старте? Ничего особенного. Дивок — отличный парень, вот и всё, и через 10 лет, его будут называть легендой «Ливерпуля», но пока он слишком молод, чтобы его так называли уже сейчас, поэтому он должен играть в футбол. Если честно, конечно, я думал, что он, возможно, уйдёт летом, но футбольный мир — сумасшедшее место, и люди явно забыли, насколько он хорош. Я говорил, что попасть в состав этой команды действительно сложно. Он тренировался, отдавал всё, и всё равно не проходил в состав», — цитирует Клоппа пресс-служба «Ливерпуля» на официальном сайте.