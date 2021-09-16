Впервые с 1996 года «Милан» стартовал с поражения на групповой стадии ЛЧ

Итальянский «Милан» под руководством 55-летнего итальянского специалиста Стефано Пиоли по результатам гостевой встречи 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА с «Ливерпулем» (2:3) впервые за долгое время неудачно стартовал на турнире. Об этом сообщает Opta Paolo в «Твиттере».
Как отмечает источник, последний раз «Милан» начинал с поражения на групповой стадии этого турнира в сентябре 1996 года, когда уступил «Порту» (2:3). Отметим, что в этом розыгрыше турнира «Милану» вновь предстоит сыграть с этим португальским клубом, который в параллельном матче завершил вничью матч с мадридским «Атлетико» (0:0).
Отметим, что в текущем сезоне чемпионата Италии «Милан» делит первое место с «Ромой» и «Наполи» — все три клуба набрали по 9 очков в 3 матчах.
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