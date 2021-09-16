Де Дзерби назвал причины поражения «Шахтёра» в выездном матче ЛЧ от «Шерифа»

42-летний итальянский специалист Роберто Де Дзерби, возглавляющий донецкий «Шахтёр», подвёл итоги выездного матча 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 с тираспольским «Шерифом» (0:2).
«Что произошло сегодня? В футболе всегда может случиться поражение. Если «Шахтёр» приехал играть против «Шерифа», это не значит, что он точно победит. Я думаю, что нам во всём не везло, а «Шерифу» – наоборот. Но даже если так получилось, значит, мы виноваты. В моей команде много сильных футболистов, однако мы до сих пор не являемся такой сильной командой. Потенциально – можем стать сильной командой. Потому что сильная команда понимает, как лучше готовиться. Особенно если говорить о том, как мы сегодня пропустили эти два гола… Думаю, что мы станем сильной командой, потому что у нас много сильных молодых футболистов, я вижу их качества, но сегодня мы ещё не так сильны, – может быть, станем ей. Но кто сегодня говорит, что мы – сильная команда, не говорит правду. Мы можем упорно работать и, уверен, что я и команда можем вместе прогрессировать.
Замены во втором тайме? Марлос вышел вместо Тете, потому что он не выглядел уверенно. Замену Фернандо – Мудрик я планировал с самого начала, потому что знал, что Фернандо не сможет играть 90 минут. Выход Алана Патрика вместо Маркоса Антонио посчитал нужным в тот момент.
Футболисты не до конца понимают, как им играть? Думаю, команда понимает, чего я требую. Конечно, мы пока не делаем всё отлично, но это нормально, когда такое происходит в начале сезона», — приводит слова Де Дзерби пресс-служба «Шахтёра».
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