Пиоли: поражение «Милана» от «Ливерпуля» — ценный урок, который поможет нам вырасти

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвёл итоги выездного матча 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 с английским «Ливерпулем» (2:3).

«Ливерпуль заслуживает похвалы за их интенсивность и качество игры, особенно в первые 25 минут матча. «Милану» удалось переломить ход матча, и мы очень сожалеем о двух голах, которые мы пропустили во втором тайме. Надеюсь, что в будущем мы столкнемся с командами с чуть меньшим качеством и не уступим в таких ситуациях.

Это был ценный урок, который поможет нам двигаться вперёд. Команда была мотивирована, мы ожидали, что «Ливерпуль» будет силён в начале игры, но были слишком статичны и не смогли проходить первую линию их прессинга. Конечно, когда команда без мяча – вы всегда в опасности.

Я покидаю «Энфилд», зная, что эта команда может расти ещё больше, и нам всё ещё нужен дополнительный шаг в плане некоторых деталей, потому что это то, что имеет значение в Лиге чемпионов. Мы проиграли, потому что в стандартных ситуациях команда выбивала мяч до края штрафной, а это не то, что нам следовало делать», — цитирует Пиоли Football Italia.