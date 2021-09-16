Месси провёл 150-й матч в ЛЧ, став третьим полевым игроком, достигшим этого рубежа

34-летний звёздный аргентинский форвард французского «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси отметился важным статистическим достижением в гостевом матче 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 с бельгийским «Брюгге» (1:1).

Как сообщает OptaJoe в «Твиттере», в матче с «Брюгге» Месси покорил отметку в 150 встреч в Лиге чемпионов, став лишь третьим полевым игроком, после Криштиану Роналду (177) и Хави (151), достигшим этого рубежа.

Этот матч стал Лионеля первым в Лиге чемпионов в составе парижского клуба, но отметиться результативными действиями аргентинец не сумел. В концовке встречи он ещё и получил жёлтую карточку.



Во 2-м туре «ПСЖ» будет принимать «Манчестер Сити», а «Брюгге» сыграет в гостях с «РБ Лейпциг».