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Почеттино – о ничьей с «Брюгге»: «ПСЖ» был недостаточно силён для матча Лиги чемпионов

Почеттино – о ничьей с «Брюгге»: «ПСЖ» был недостаточно силён для матча Лиги чемпионов
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Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино подвёл итоги выездной встречи 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 с бельгийским «Брюгге» (1:1).

«Мы знаем, что нам нужно становиться лучше. Для меня это не проблема. Я доволен работой нападающих в защите. Нам нужно быть жестче в других сферах игры. Форвардам нужно игровое время, чтобы узнать и понять друг друга, играть вместе, чтобы добиться успеха, но сегодня проблема была не в этом.

«ПСЖ» был недостаточно силён для матча Лиги чемпионов. Мы недовольны результатом, мы знаем, что должны работать больше. У нас великолепная группа игроков, и сейчас нам нужно найти оборонительную и наступательную структуру. Нам нужно время», — цитирует Почеттино Get French Football News.

Напомним, во 2-м туре «ПСЖ» будет принимать «Манчестер Сити», а «Брюгге» сыграет в гостях с «РБ Лейпциг».

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