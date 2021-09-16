Президент Примеры: «ПСЖ» жульничает, их зарплатный фонд € 600 млн – это просто невозможно

59-летний испанский функционер Хавьер Тебас, занимающий пост президента испанской Примеры, выразил мнение о положении дел в испанском футболе и вновь выступил с критикой французского «Пари Сен-Жермен».
«Испанский футбол не сломлен. Ни мадридский «Реал», ни «Барселона». По крайней мере, у 80% клубов в Европе дела обстоят намного хуже. Что касается «Реала», я думаю, что это клуб, который лучше всех справился с пандемией, приложив огромные усилия в сокращении фонда заработной платы, в результате чего они в праве делать всё, что захотят.
Они никогда не смогут стать «ПСЖ», потому что французский клуб жульничает. Их фонд заработной платы составляет около € 600 млн – это просто невозможно.
Поражение «Барселоны» от «Баварии»? В Лиге чемпионов ещё предстоит пройти долгий путь. Уровень Примеры не зависит от нескольких матчей этого турнира. Когда английская Премьер-лига росла больше всего, это была фаза шести лет без победы в высшем по значимости турнире», — цитирует Тебаса Marca.
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