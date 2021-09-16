Беллингем побил рекорд Мбаппе, став самым молодым автором забитого мяча в истории ЛЧ

18-летний английский полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем вписал своё имя в историю Лиги чемпионов, отметившись забитым мячом в выездном матче 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 с турецким «Бешикташем» (2:1).
Как сообщает OptaJoe в «Твиттере», Беллингем (18 лет и 78 дней) стал самым молодым автором забитого мяча в истории Лиги чемпионов, покорив достижение звёздного французского форварда Килиана Мбаппе (18 лет и 85 дней), которое было установлено в марте 2017 года во времена выступлений за «Монако».
Кроме того, Джуд стал самым молодым английским футболистом, отличившимся в выездной игре Лиге чемпионов.
В текущем сезоне Беллингем принял участие в семи матчах за «Боруссию» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.
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