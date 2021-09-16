Экс-кандидат на пост тренера сборной России Кунц может возглавить команду Турции

Один из бывших кандидатов на пост главного тренера сборной России Штефан Кунц в ближайшее время может возглавить национальную команду Турции. Об этом сообщает портал FotoMac.
По информации источника, стороны начали переговоры, но о достижении соглашения с 58-летним немецким специалистом говорить пока рано.
В июле стало известно, что назначение Кунца в сборную России сорвалось из-за того, что главный кандидат на должность координатора сборных не имел возможности начать работу вместе с Кунцем. Специалист должен был работать с Кунцем в связке. Однако переговоры зашли в тупик, хотя контракт со Штефаном уже должен был быть подписан.
С 2016 года Кунц возглавляет сборную Германии до 21 года, также он был главным тренером немецкой команды на Олимпиаде в Токио.
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