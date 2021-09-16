Грилиш: надеюсь, в этот раз «Сити» пройдёт весь путь Лиги чемпионов до конца

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш после победы над «Лейпцигом» со счётом 6:3 в Лиге чемпионов заявил, что надеется на триумф в европейском кубке в этом сезоне.
«Здорово, что мы победили. Отличный вечер для команды и для меня лично. Мне удалось забить — это потрясающее чувство. Игроки всё время говорят о прошлом финале. В этом году все настроены сделать один шаг ещё дальше. Старт получился хорошим. Надеюсь, что в этот раз мы пройдём весь путь до конца», — цитирует Грилиша пресс-служба УЕФА.
В составе «горожан» в матче с «Лейпцигом» голами отметились Натан Аке, Рияд Марез, Джек Грилиш, Жоау Канселу и Габриэл Жезус, также автогол на счету Норди Мукиэле. У «Лейпцига» хет-трик в ворота соперника оформил Кристофер Нкунку.
Во втором туре состоятся матчи «Манчестер Сити» на выезде сыграет с «ПСЖ», а «Лейпциг» примет «Брюгге». Встречи пройдут 28 сентября.
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