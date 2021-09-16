Куртуа: в матче с «Интером» мои сейвы были решающими

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа после победы над миланским «Интером» со счётом 1:0 в Лиге чемпионов отметил свою роль в достижении положительного результата.

«Мы добились отличного результата против сильных соперников. Мои сейвы были решающими, но именно этого от меня ждут в «Реале». В перерыве мы много разговаривали между собой и с тренером, и второй тайм прошёл немного лучше. Возможно, «Интер» заслужил большего, их моменты были опаснее», – цитирует Куртуа пресс-служба УЕФА.

На 89-й минуте встречи прошёл заброс в штрафную «Интера». Полузащитник испанской команды француз Эдуардо Камавинга изящно перевёл мяч на бразильца Родриго, который с лёта пробил точно в створ, и мяч оказался в сетке ворот миланского клуба.

Во втором туре группы D Лиги чемпионов 28 сентября «Реал» примет молдавский «Шериф», который сенсационно одолел «Шахтёр» со счётом 2:0, а «Интер» сыграет с донецким клубом на выезде.