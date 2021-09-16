Поражение «Спартака» от «Легии», победы «Ливерпуля» и «Шерифа» в ЛЧ. Главное к утру

«Спартак» дома уступил польской «Легии» в Лиге Европы, а в Лиге чемпионов «Ливерпуль» обыграл «Милан», «Манчестер Сити» победил «Брюгге», а молдавский «Шериф» сенсационно обыграл «Шахтёр». Главные новости к утру – в подборке «Чемпионата».
1. «Спартак» проиграл «Легии» в стартовом матче Лиги Европы, пропустив на 91-й минуте.
2. «Ливерпуль» одержал волевую победу в матче с «Миланом» в Лиге чемпионов.
3. «Манчестер Сити» обыграл «РБ Лейпциг». Команды забили 9 голов.
4. Молдавский «Шериф» в дебютной игре в Лиге чемпионов обыграл донецкий «Шахтёр».
5. «ПСЖ» с Месси не смог удержать победу в матче с «Брюгге».
6. «Аякс» крупно обыграл «Спортинг» в Лиге чемпионов благодаря покеру Себастьена Аллера.
7. Руй Витория ответил на вопрос, готов ли продолжать работу в «Спартаке».
8. Сборная России по мини-футболу обыграла Узбекистан на групповом этапе чемпионата мира.
9. Экс-футболист «Спартака» Калиниченко попросил Федуна продать клуб.
10. Беллингем побил рекорд Мбаппе, став самым молодым автором забитого мяча в истории ЛЧ.
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