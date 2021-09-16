«Манчестер Сити» превзошёл достижение «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов

«Манчестер Сити» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов на своём поле обыграл немецкий «РБ Лейпциг» со счётом 6:3. Команда Хосепа Гвардиолы установила рекорд среди английских клубов по скорости достижения 50-й победы в главном еврокубковом турнире, сообщает официальный сайт «Манчестер Сити». Для этого «горожанам» потребовалось провести 91 матч.

Ранее рекорд среди английских команд принадлежал «Манчестер Юнайтед» — 96 игр. «Челси» для достижения 50 побед потребовалось провести 98 матчей в Лиге чемпионов. Рекордсменом турнира является мадридский «Реал» (88 матчей). «Манчестер Сити» занял второе место, третьей идёт «Барселона» (93).

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Видеообзор матча «Лестер Сити» — «Манчестер Сити»