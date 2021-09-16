Малиновский раскритиковал главного тренера сборной Украины

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский высказался с критикой в адрес главного тренера сборной Украины Александра Петракова. Ранее специалист рассказывал СМИ об отказе Малиновского играть за национальную команду в одном из матчей, а также о том, что ему пришлось извиниться перед Русланом за решение не ставить игрока в стартовый состав.

«В последнее время появилось много комментариев по поводу моего отношения к сборной Украины, и я вынужден отреагировать.

Для меня большая честь быть частью национальной команды моей страны, и я всегда с большим желанием приезжаю в сборную. Количество минут и мою позицию на поле определяет тренерский штаб, и я как профессионал это уважаю и всегда принимаю.

Из уважения к болельщикам и партнёрам по команде я не давал каких-либо комментариев после последнего отборочного сбора, чтобы не навредить атмосфере в команде и не мешать новому тренеру в построении команды. Тем более для меня было удивительно, что на всеобщее обсуждение были вынесены вопросы, которые, на мой взгляд, решаются внутри команды.

У меня не может быть каких-либо обид на тренера по его выбору состава или тактике. В ходе последних сборов в команде главный тренер в индивидуальных беседах с игроками рассказал половине команды, что Малиновский не подходит в его схему игры. Естественно, эта информация дошла и до меня. Я могу понять его позицию, но не понимаю, почему это нужно обсуждать с игроками, но не со мной. Как любой амбициозный игрок я хочу играть как можно больше и, конечно, расстраиваюсь, если этого не происходит. Но обижаться на тренера, который отвечает за результат, было бы непрофессионально с моей стороны. Поэтому на вопрос обижен ли я, ответил: «Нет, вы главный, вы решаете».

Я достаточно опытный игрок и умею конкурировать за своё место. Никаких извинений я не просил. Мне это было не нужно, более того, это поставило меня в неловкую ситуацию. Я только часть команды и никогда не ставил свои интересы выше командных.

По поводу моего отъезда. После информации, что большая группа игроков возвращается в свои клубы, я спросил, могу ли я уехать. На что получил ответ: «Хочешь — езжай». Это не было демаршем, я спросил разрешения и поблагодарил тренера, что он мне разрешил.

Очень надеюсь, что обсуждение этой темы скоро закончится, а все футбольные вопросы будут решаться исключительно внутри команды», — написал Малиновский в своём «инстаграме».