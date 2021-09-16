Майкл Оуэн: Месси, Мбаппе и Неймар вместе делают атаку «ПСЖ» слабее

Бывший нападающий мадридского «Реала» Майкл Оуэн поделился мнением об игре «ПСЖ» после перехода аргентинского форварда Лионеля Месси.
«Конечно, мы все восхищаемся «Пари Сен-Жермен». Особенно их атакой — Месси, Мбаппе, Неймар. Все они сами по себе являются феноменальными игроками. Но все трое вместе делают атаку команды слабее. Я не понимаю, почему они входят в число фаворитов этого сезона Лиге чемпионов. Я считаю, что английские команды намного сильнее», — цитирует Оуэна Daily Mail.
Накануне 34-летний звёздный аргентинский форвард французского «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси отметился важным статистическим достижением в гостевом матче 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 с бельгийским «Брюгге» (1:1). Месси покорил отметку в 150 встреч в Лиге чемпионов, став лишь третьим полевым игроком после Криштиану Роналду (177) и Хави (151), достигшим этого рубежа.
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