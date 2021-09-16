Хосеп Гвардиола: у «Манчестер Сити» нет игрока, который будет забивать 25 голов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» (6:3) ответил на вопрос, правильным ли было решение клуба не подписывать форварда в межсезонье.
«Дело в том, что мы сейчас побеждаем. Когда мы проиграем, люди начнут спрашивать: почему мы не подписали нападающего? У нас выдающийся состав. С первого дня в клубе я работаю с исключительными футболистами с очень хорошим менталитетом.
У нас те же игроки, что и в прошлом сезоне. Мы лишь поменяли Серхио Агуэро на Джека Грилиша. Сейчас у нас нет игрока, который будет забивать 25 голов», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт клуба.
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Видеообзор матча «Лестер Сити» — «Манчестер Сити»
- 16 сентября 2021
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