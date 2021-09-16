«Бавария» продлила контракт с Леоном Горецкой
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«Бавария» продлила контракт с полузащитником сборной Германии Леоном Горецкой. Новое соглашение сторон рассчитано до 2026 года, информирует официальный сайт мюнхенского клуба.
Ранее СМИ сообщали, что зарплата Горецки составит € 12-15 млн. Однако официальные источники не разглашают финансовые детали контракта Леона с «Баварией».
В прошедшем сезоне футболист провёл за «Баварию» 32 матча во всех турнирах, забив в них восемь голов и отдав семь результативных передач. Полузащитник защищает цвета мюнхенского клуба с 2018 года, а до этого он выступал за «Шальке 04» и «Бохум».
Портал Transfermarkt оценивает Горецку в € 70 млн. Прошлый контракт Леона с мюнхенским клубом был рассчитан до следующего лета.
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