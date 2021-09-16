Горецка прокомментировал пролонгацию контракта с «Баварией»
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Полузащитник «Баварии» Леон Горецка прокомментировал продление контракта с мюнхенским клубом.
«С «Баварией» мы выиграли всё, что только можно, за последние три года. Но ещё приятнее, чем выиграть титул, подтвердить и повторить этот успех на дистанции. Мы с клубом хотим развить это в ближайшие несколько лет.
Команда, клуб и окружающая среда не только высокопрофессиональны, но и комфортны. Эта смесь — один из факторов, гарантирующих успех «Баварии». Я очень рад, что смог продлить свой контракт до 2026 года», — приводит слова Горецки официальный сайт «Баварии».
Напомним, ранее сегодня стало известно, что «Бавария» продлила контракт с полузащитником сборной Германии Леоном Горецкой. Новое соглашение сторон рассчитано до 2026 года.
Новость по теме«Бавария» продлила контракт с Леоном Горецкой
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