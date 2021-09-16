Хосеп Гвардиола объяснил, почему накричал на Мареза и Грилиша в матче с «Лейпцигом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, почему накричал на Рияда Мареза и Джека Грилиша во время матча Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» (6:3). По словам наставника, он был недоволен действиями игроков в обороне.
«Мы поговорили в перерыве о том, что нужно делать, но они этого не сделали. Споры случаются. Соперник отлично вытягивал наших игроков и проводил быстрые контратаки. Нам было сложно контролировать ситуацию», — приводит слова Гвардиолы BT Sport.
Марез и Грилиш в отчётном матче забили по голу. Во втором туре группового этапа «Манчестер Сити» сыграет с «ПСЖ», а «РБ Лейпциг» — с «Брюгге». Матчи состоятся 28 сентября.
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Видеообзор матча «Лестер Сити» — «Манчестер Сити»
- 16 сентября 2021
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