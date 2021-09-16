Павлюченко: в том, что «Спартак» проиграл «Легии», нет ничего катастрофического

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко прокомментировал поражение московского «Спартака» в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Легией» (0:1).

«Это только первая игра, понятно, что если второй и третий матч проиграют, то всё. Поэтому после первого матча не надо паниковать. Давайте дождёмся следующей игры, там будет видно, пускай она будет на выезде, но шансы есть. Ничего катастрофического не вижу.

Просто вчера так игра сложилась. Один момент вот так прозевали, а по идее должны были первыми забивать, но не получилось. Если бы забили, игра, конечно, по-другому сложилась бы.

Поэтому не надо сейчас «убивать» «Спартак», говоря, что шансов нет. Понятно, что не всё хорошо, но шансы есть ещё, впереди игры», — приводит слова Павлюченко ТАСС.