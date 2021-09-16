«Бавария» презентовала специальный комплект формы в честь Октоберфеста

«Бавария» продемонстрировала специальный комплект формы в честь Октоберфеста, в котором она будет выступать в ближайших матчах. Команда сыграет в новой форме в следующем матче чемпионата Германии с «Бохумом» (18 сентября), сообщает пресс-служба клуба.

Футболки выполнены в зелёной цветовой гамме со специальной вышивкой, вдохновленной традициями. Октоберфест — это знаменитый пивной фестиваль, который традиционно проводится в Мюнхене осенью.



Напомним, 14 августа состоялась игра группового этапа Лиги чемпионов между каталонской «Барселоной» и мюнхенской «Баварией». Команды встречались на стадионе «Камп Ноу». Главным арбитром матча был англичанин Майкл Оливер. Игра закончилась со счётом 3:0 в пользу мюнхенцев.