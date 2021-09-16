Актёр Баринов: наши клубы в еврокубках выступают так, что стыдно всем. Надо это прекращать

Актёр Валерий Баринов поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором «Локомотив» сыграет с «Марселем».
«Я ожидаю чуда! Наши команды на международном уровне выступают так, что стыдно всем. Надо это прекращать. Нынешний «Локомотив» пока молодцы. У команды нет поражений. Это хороший знак.
Жемалетдинова хорошо поставить в нападение. Сейчас у «Локомотива» всё отлично с селекцией. Все находятся в неплохих кондициях. Может быть, сегодня это состояние поможет нашим ребятам. Хоть кто-то должен поднять народу настроение! Страна будет болеть не за «Локомотив», а за наших», — сказал Баринов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Встреча «Локомотива» и «Марселя» состоится сегодня, 16 сентября, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45 мск.
- 16 сентября 2021
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