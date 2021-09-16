Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Актёр Баринов: наши клубы в еврокубках выступают так, что стыдно всем. Надо это прекращать

Актёр Баринов: наши клубы в еврокубках выступают так, что стыдно всем. Надо это прекращать
Комментарии

Актёр Валерий Баринов поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором «Локомотив» сыграет с «Марселем».

«Я ожидаю чуда! Наши команды на международном уровне выступают так, что стыдно всем. Надо это прекращать. Нынешний «Локомотив» пока молодцы. У команды нет поражений. Это хороший знак.

Жемалетдинова хорошо поставить в нападение. Сейчас у «Локомотива» всё отлично с селекцией. Все находятся в неплохих кондициях. Может быть, сегодня это состояние поможет нашим ребятам. Хоть кто-то должен поднять народу настроение! Страна будет болеть не за «Локомотив», а за наших», — сказал Баринов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Встреча «Локомотива» и «Марселя» состоится сегодня, 16 сентября, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45 мск.

Новость по теме
Николич: у «Локо» самая качественная группа Лиги Европы — почти уровень Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021