Актёр Баринов: наши клубы в еврокубках выступают так, что стыдно всем. Надо это прекращать

Актёр Валерий Баринов поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором «Локомотив» сыграет с «Марселем».



«Я ожидаю чуда! Наши команды на международном уровне выступают так, что стыдно всем. Надо это прекращать. Нынешний «Локомотив» пока молодцы. У команды нет поражений. Это хороший знак.



Жемалетдинова хорошо поставить в нападение. Сейчас у «Локомотива» всё отлично с селекцией. Все находятся в неплохих кондициях. Может быть, сегодня это состояние поможет нашим ребятам. Хоть кто-то должен поднять народу настроение! Страна будет болеть не за «Локомотив», а за наших», — сказал Баринов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Встреча «Локомотива» и «Марселя» состоится сегодня, 16 сентября, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45 мск.