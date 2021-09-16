Бруну Фернандеш и Поль Погба отреагировали на пост Лингарда после его ошибки в матче ЛЧ

Полузащитники «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш и Поль Погба отреагировали на пост одноклубника Джесси Лингарда, совершившего ужасную ошибку в концовке матча Лиги чемпионов с «Янг Бойз» (1:2). «Красные дьяволы» пропустили решающий гол на 95-й минуте после того как Джесси решил сделать пас назад. Мяч перехватил Теозон-Жордан Сибачо и принёс «Янг Бойз» победу.
После игры Лингард написал в социальных сетях: «Я расстроен тем, какую роль сыграл в поражении от «Янг Бойз». Ошибки в футболе случаются, но мы поднимемся и будем двигаться дальше».
Бруну Фернандеш в комментарии к посту Джесси поддержал одноклубника: «Мы проигрываем и выигрываем вместе». Погба написал: «Настоящим мерилом успеха является то, как много раз ты поднимаешься после неудач. Мы сильны, бро».
Главные события АПЛ в нашем специальном телеграм-канале. Подписывайся.
Видео гола Лингарда в матче «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл»
- 16 сентября 2021
-
15:04
-
14:58
-
14:53
-
14:45
-
14:39
-
14:20
-
14:10
-
13:59
-
13:56
-
13:54
-
13:33
-
13:22
-
13:20
-
13:01
-
12:49
-
12:45
-
12:36
-
12:18
-
12:10
-
12:09
-
12:06
-
11:47
-
11:45
-
11:41
-
11:17
-
11:00
-
10:57
-
10:48
-
10:46
-
10:38
-
10:27
-
10:19
-
10:15
-
10:07
-
09:47