Бруну Фернандеш и Поль Погба отреагировали на пост Лингарда после его ошибки в матче ЛЧ

Полузащитники «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш и Поль Погба отреагировали на пост одноклубника Джесси Лингарда, совершившего ужасную ошибку в концовке матча Лиги чемпионов с «Янг Бойз» (1:2). «Красные дьяволы» пропустили решающий гол на 95-й минуте после того как Джесси решил сделать пас назад. Мяч перехватил Теозон-Жордан Сибачо и принёс «Янг Бойз» победу.

После игры Лингард написал в социальных сетях: «Я расстроен тем, какую роль сыграл в поражении от «Янг Бойз». Ошибки в футболе случаются, но мы поднимемся и будем двигаться дальше».

Бруну Фернандеш в комментарии к посту Джесси поддержал одноклубника: «Мы проигрываем и выигрываем вместе». Погба написал: «Настоящим мерилом успеха является то, как много раз ты поднимаешься после неудач. Мы сильны, бро».

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Видео гола Лингарда в матче «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл»