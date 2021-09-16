«Тоттенхэм» представил третий комплект формы на сезон-2021/2022

«Тоттенхэм» презентовал третий комплект игровой формы на сезон-2021/2022. Пресс-служба клуба показала красочный ролик, в котором продемонстрировала новые футболки.

Новая форма «Тоттенхэма» вдохновлена улицами Лондона. На футболках «шпор» присутствуют яркие принты и узоры. Форма выполнена с преобладанием фиолетовой цветовой гаммы.



Напомним, 11 сентября на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне в рамках 4-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» принимал «Тоттенхэм Хотспур». «Кристал Пэлас» одержал победу со счётом 3:0. В пятом туре английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» сыграет с «Ливерпулем» на выезде, а «Тоттенхэм» примет дома «Челси». Первый матч состоится 18 сентября, а второй — 19 сентября.