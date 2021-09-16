Живоглядов: у «Локомотива» просто фантастическая группа ЛЕ. Можно сказать, лигочемпионская

Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Марселем».
«Перед «Локомотивом» всегда стоят самые высокие задачи: борьба за чемпионство и игра в еврокубках. Если мы говорим о Лиге Европы, то это выход в весеннюю стадию плей-офф.
У нас группа просто фантастическая по составу. Можно сказать, лигочемпионская. Все команды сильные, все на слуху – будет очень интересно. Перед Лигой чемпионов в прошлом сезоне у нас пришёл новый тренер, командная игра только строилась. За год мы обрели уверенность и стали сильнее. Легко другим командам в матчах с нами не будет.
Если говорить о лидерах «Марселя», то выделю Пайета. Это очень техничный, с хорошим ударом, лидер команды, где бы он ни играл. Как остановить его и других атакующих игроков Марселя, нам расскажет главный тренер. Будем готовиться», — цитирует Живоглядова L'Équipe.
Встреча «Локомотива» и «Марселя» состоится сегодня, 16 сентября, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45 мск.
- 16 сентября 2021
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