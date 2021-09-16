Сергей Карасёв отреагировал на то, что его называют «лучшим русским на Евро-2020»

Футбольный арбитр Сергей Карасёв отреагировал на то, что в социальных сетях его стали называть лучшим русским на чемпионате Европы – 2020. Напомним, российский рефери был назначен главным судьёй матча 1/8 финала континентального первенства Нидерланды – Чехия (0:2).

«Народный статус «лучшего русского на Евро-2020»? Да у меня такое отношение к статусам… Вот признать лучшим футболиста, который на протяжении сезона забил больше всех мячей, красиво играл, — это нормально. А судью оценивать по каким критериям? Мы все ошибаемся. Тут вопрос, как ошибаться. Бывают ведь и ошибки, которые не поддаются никакому описанию. У меня до сих пор рубцы на сердце от некоторых. И как определить, лучший или нет? Но для болельщиков это, наверное, важно.

Сборная сыграла плохо, я отсудил хорошо? Ну, естественно, все сравнивают. Но меня же не назначили ни на полуфинал, ни на четвертьфинал. Да, я впервые в жизни отсудил 1/8, и я очень рад, потому что на прошлом Евро у меня было два матча группы. Всё-таки какой-то прогресс есть. Болельщики это видят. Кому не понравится, когда есть позитив? Пусть признают лучшим, мне приятно», — приводит слова Карасёва «Лента.ру».