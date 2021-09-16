Сергей Семак рассказал о состоянии травмированных игроков перед матчем с «Рубином»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал состояние травмированных игроков перед матчем восьмого тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином».



«На сегодняшний день информация не изменилась: ни Оздоев, ни Караваев, ни Ловрен не тренируются в общей группе, поэтому будем держать ситуацию под контролем и ждать скорейшего восстановления игроков, которые нам очень нужны.

Обычно игроки, которые не получают игровой практики, это проблема. У нас таких футболистов немного, но, тем не менее, они есть. В такой ситуации очень важно хорошо тренироваться, когда есть возможность поработать без ущерба для игровой деятельности — чтобы всегда быть свежим и готовым к игре.

Сегодня восстанавливаются те ребята, которые играли больше, а для тех, кто играл меньше или не играл, будет полноценное и достаточно тяжёлое занятие. Завтра начнём тренироваться все вместе — будет тяжёлая работа для всех», — цитирует Семака пресс-служба клуба.



Матч восьмого тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Зенит» сыграет с «Рубином», запланирован на 20 сентября. Старт встречи – в 18:30 мск.