Семак: сейчас у «Зенита» единственная задача — хорошо подготовиться к матчу с «Рубином»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал состояние травмированных игроков перед матчем восьмого тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином».



«Всегда так бывает — после таких игр как с «Челси» и после матчей сборных очень много сил и эмоций тратят ребята. Надо уметь переключаться, сейчас у нас единственная задача — хорошо подготовиться к матчу с «Рубином».



Команды сыграли еще не так много матчей, тем не менее, это говорит о том, что «Рубин» хорошо играет и особенно — дома при своих болельщиках и добивается результата. Ну а нам нужно показать свою игру и надежно сыграть в обороне. К сожалению, в последних матчах чемпионата России нам не всегда хватает надежности, поэтому нам нужно работать и в обороне, и в атаке, чтобы достичь того результата, который нам необходим.



Мы хотим побеждать в каждом матче. В прошлом сезоне с «Рубином» мы играли хорошо, но, к сожалению, результат был плохой. Так бывает. Поражения случаются, чемпионат длинный, на протяжении 30 туров будут какие-то осечки. Так бывает: ты делаешь многое для победы, но не всегда результат и сама игра справедливы и отражают соотношение сил, поэтому нам нужно просто готовиться, играть и выкладываться в каждом матче, чтобы добиваться победы», — цитирует Семака пресс-служба клуба.



Матч восьмого тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Зенит» сыграет с «Рубином», запланирован на 20 сентября. Старт встречи – в 18:30 мск.

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