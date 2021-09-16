Андрей Шевченко оценил перспективы «Милана» в Лиге чемпионов

Бывший нападающий «Милана» и сборной Украины Андрей Шевченко оценил перспективы итальянского клуба в Лиге чемпионов сезона-2021/2022.

«Это сложная группа, но это ведь касается всех её участников, а не только «Милана». Я думаю, что россонери могут постараться выиграть свой квартет, но в то же время не будет трагедией и их возможный вылет», — приводит слова Шевченко Football Italia.

Напомним, вчера, 15 сентября, в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» состоялся матч 1-го тура группы B Лиги чемпионов — «Ливерпуль» принимал «Милан». Встреча закончилась со счётом 3:2 в пользу хозяев. События в матче развивались стремительно — «Ливерпуль» выходил вперёд, а затем оказывался в роли догоняющего. Победный гол на счету полузащитника мерсисайдцев Джордана Хендерсона.