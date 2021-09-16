Кварацхелия не попал в топ-40 претендентов на награду Golden Boy

Обнародован обновлённый список претендентов на награду Golden Boy, которая вручается лучшему молодому футболисту Европы в возрасте до 21 года и выступающему в высшем дивизионе одного из европейских чемпионатов.

В топ-40 претендентов на награду лучшему молодому игроку Европы, который опубликовало издание Tuttosport, не попал полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия, который входил в топ-100.

Борьбу за награду Golden Boy продолжают: Эдуардо Камавинга («Реал»), Эрик Гарсия («Барселона»), Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд), Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед»), Габриэл Мартинелли («Арсенал»), Джамал Мусиала («Бавария»), Нуну Мендеш («ПСЖ»), Педри («Барселона»), Джованни Рейна («Боруссия» Дортмунд), Букайо Сака («Арсенал») и ряд других футболистов.

Примечательно, что в список из 40 претендентов попали Михаил Мудрик из донецкого «Шахтёра» и Илья Забарный из киевского «Динамо».

Последними обладателями награды Golden Boy становились нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд (2020), форвард мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш (2019), защитник туринского «Ювентуса» Маттейс де Лигт (2018) и нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе (2017).