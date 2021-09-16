Экс-тренер «Кана»: Бека-Бека стал хавбеком, потому что для защитника ему не хватало роста

Бывший тренер «Кана» Паскаль Дюпра рассказал, как Алексис Бека-Бека, недавно перешедший в московский «Локомотив», стал центральным полузащитником.
«Я помню, что однажды спортивный директор пришёл ко мне в офис и сказал, что агент Алексиса не в восторге от смены позиции.
Я поговорил с самим Бека-Бека, чтобы узнать, что он думает об идее играть в опорной зоне. Почему я пришёл к этому решению? В центре защиты Алексису не хватало роста. Позиция сзади ограничивала его действия, другие игроки превосходили его. У него была такая энергия и такое чувство мяча, что я видел его способным приносить пользу именно в центре поля. Ну, я принял это решение, Алексис согласился попробовать и погрузился в эту роль. Затем я понял, что это было просто необходимо, причём как можно скорее.
Через четыре месяца после его дебюта во второй французской лиге футбол окончательно приостановили из-за пандемии. Юноша, которому тогда было 19 лет, уже был на радаре многих клубов: Лиги 1, Бундеслиги и АПЛ», — приводит слова Дюпра Eurosport.
- 16 сентября 2021
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