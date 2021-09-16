Арбитр Пустовойтова рассказала, в каком случае согласилась бы на откровенную фотосессию

Российский арбитр Анастасия Пустовойтова рассказала об отношении к откровенным фотосессиям. По её словам, она могла бы принять участие в подобной съёмке, но не обладает необходимыми для этого данными.

«Предлагали ли сняться в откровенных фотосессиях? В откровенных – нет. Я себя всё-таки стараюсь любить, но понимаю, что если бы мне было что показать, то возможно. Но я не такого высокого роста, у меня не такая большая грудь. Сейчас точно нет. Потому что наша профессия и такого рода фотосессии не очень хорошо сочетаются», — сказала Пустовойтова на YouTube-канале OSporte.

Пустовойтова является одним из ведущих арбитров мира. Россиянка работала на Олимпийских играх и других крупнейших мировых турнирах. Более того, она обслуживала финал Олимпиады.