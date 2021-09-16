Арбитр Пустовойтова рассказала, в каком случае согласилась бы на откровенную фотосессию
Поделиться
Российский арбитр Анастасия Пустовойтова рассказала об отношении к откровенным фотосессиям. По её словам, она могла бы принять участие в подобной съёмке, но не обладает необходимыми для этого данными.
«Предлагали ли сняться в откровенных фотосессиях? В откровенных – нет. Я себя всё-таки стараюсь любить, но понимаю, что если бы мне было что показать, то возможно. Но я не такого высокого роста, у меня не такая большая грудь. Сейчас точно нет. Потому что наша профессия и такого рода фотосессии не очень хорошо сочетаются», — сказала Пустовойтова на YouTube-канале OSporte.
Пустовойтова является одним из ведущих арбитров мира. Россиянка работала на Олимпийских играх и других крупнейших мировых турнирах. Более того, она обслуживала финал Олимпиады.
Комментарии
- 16 сентября 2021
-
18:15
-
18:14
-
18:13
-
18:10
-
17:46
-
17:45
-
17:39
-
17:39
-
17:25
-
17:15
-
17:12
-
16:55
-
16:55
-
16:40
-
16:30
-
16:15
-
16:09
-
15:52
-
15:41
-
15:35
-
15:20
-
15:04
-
14:58
-
14:53
-
14:45
-
14:39
-
14:20
-
14:10
-
13:59
-
13:56
-
13:54
-
13:33
-
13:22
-
13:20
-
13:01
Партнерский контент