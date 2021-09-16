Тимо Вернер может оказаться в дортмундской «Боруссии»

Руководство дортмундской «Боруссия» рассматривает вариант покупки форварда «Челси» Тимо Вернера. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, немецкий клуб видит в игроке замену норвежцу Эрлингу Холанду, которым интересуются многие европейские команды. Отметим, что в 2022 году нападающий, скорее всего, покинет «Боруссию».



Напомним, Вернер стал игроком «Челси» в июле 2020 года. Синие заплатили за него «РБ Лейпциг» € 53 млн. В прошлом сезоне нападающий провёл за лондонский клуб во всех турнирах 52 матча, забил 12 голов и отдал 15 результативных передач.

Эрлинг Холанд перешёл в «Боруссию» из «Ред Булл Зальцбург» в январе 2020 года. Контракт норвежца со «шмелями» рассчитан до 30 июня 2024 года. В сезоне-2020/2021 форвард сыграл за «Боруссию» 40 матчей, в которых забил 40 голов и отдал 11 голевых передач.