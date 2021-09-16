Тимо Вернер может оказаться в дортмундской «Боруссии»

Руководство дортмундской «Боруссия» рассматривает вариант покупки форварда «Челси» Тимо Вернера. Об этом сообщает Bild.
По информации источника, немецкий клуб видит в игроке замену норвежцу Эрлингу Холанду, которым интересуются многие европейские команды. Отметим, что в 2022 году нападающий, скорее всего, покинет «Боруссию».
Напомним, Вернер стал игроком «Челси» в июле 2020 года. Синие заплатили за него «РБ Лейпциг» € 53 млн. В прошлом сезоне нападающий провёл за лондонский клуб во всех турнирах 52 матча, забил 12 голов и отдал 15 результативных передач.
Эрлинг Холанд перешёл в «Боруссию» из «Ред Булл Зальцбург» в январе 2020 года. Контракт норвежца со «шмелями» рассчитан до 30 июня 2024 года. В сезоне-2020/2021 форвард сыграл за «Боруссию» 40 матчей, в которых забил 40 голов и отдал 11 голевых передач.
- 16 сентября 2021
-
18:15
-
18:14
-
18:13
-
18:10
-
17:46
-
17:45
-
17:39
-
17:39
-
17:25
-
17:15
-
17:12
-
16:55
-
16:55
-
16:40
-
16:30
-
16:15
-
16:09
-
15:52
-
15:41
-
15:35
-
15:20
-
15:04
-
14:58
-
14:53
-
14:45
-
14:39
-
14:20
-
14:10
-
13:59
-
13:56
-
13:54
-
13:33
-
13:22
-
13:20
-
13:01