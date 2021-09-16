Пол Скоулз прокомментировал ошибку Лингарда в матче с «Янг Бойз»
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Экс-игрок английского «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз прокомментировал поражение команды в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов от «Янг Бойз» (1:2).
«Была ошибка в конце игры со стороны Джесси Лингарда. Это доказывает, что играть в еврокубках сложно. И неважно, куда вы приехали — вы должны быть психологически настроены.
Сульшер собрал состав, способный завоёвывать большие трофеи, для этого его и пригласили. Единственная разница между «Манчестер Юнайтед» и другими командами — это качество тренеров. У «Манчестер Сити», «Челси» и «Ливерпуля» есть зарекомендовавшие себя победители. У нас есть Уле, который проделал фантастическую работу по построению состава. Сейчас у него есть все эти игроки», — приводит слова Скоулза Mirror.
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