Пол Скоулз прокомментировал ошибку Лингарда в матче с «Янг Бойз»

Экс-игрок английского «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз прокомментировал поражение команды в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов от «Янг Бойз» (1:2).

«Была ошибка в конце игры со стороны Джесси Лингарда. Это доказывает, что играть в еврокубках сложно. И неважно, куда вы приехали — вы должны быть психологически настроены.

Сульшер собрал состав, способный завоёвывать большие трофеи, для этого его и пригласили. Единственная разница между «Манчестер Юнайтед» и другими командами — это качество тренеров. У «Манчестер Сити», «Челси» и «Ливерпуля» есть зарекомендовавшие себя победители. У нас есть Уле, который проделал фантастическую работу по построению состава. Сейчас у него есть все эти игроки», — приводит слова Скоулза Mirror.