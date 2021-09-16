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Ломовицкий извинился перед болельщиками «Спартака» за матч с «Легией»

Ломовицкий извинился перед болельщиками «Спартака» за матч с «Легией»
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Полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий принёс болельщикам команды извинения за поражение в матче 1-го тура Лиги Европы с «Легией». Встреча закончилась со счётом 0:1.

«Хотел бы извиниться за вчерашний матч. То время, которое мне вчера дали, я провёл ужасно. Я вообще не вошёл в игру. Прекрасно понимаю цену своей ошибки, потому что мой игрок забил гол.

Сейчас тяжёлое время для «Спартака». Я вижу негатив в соцсетях и понимаю эмоции болельщиков. Все знают, насколько важным и ответственным был матч с «Легией». Но результата у нас нет.

Я люблю этот клуб, работаю на пределе. Но это футбол, и такие моменты тоже бывают. Постараюсь сделать всё, что в моих силах, чтобы это больше не повторилось», — сказал Ломовицкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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